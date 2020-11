Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C (Di lunedì 23 novembre 2020) Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato. Serie C girone A CLICCA QUI PER LEGGERE tutte LE NOTIZIE DEL GIRONE A Serie C girone B TRIESTINA-FERMANA 3-1 MATELICA-CESENA 2-2 MODENA-SUDTIROL 1-2 FERALPISALO-PADOVA 3-1 RAVENNA-SAMBENEDETTESE 1-1 VIRTUS VERONA-MANTOVA 1-1 VIS PESARO-CARPI 3-2 Serie C girone C CATANIA-TURRIS 0-0 FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0 CASERTANA-BARI 0-2 CATANZARO-CAVESE 2-1 MONOPOLI-VIBONESE 2-0 PAGANESE-BISCEGLIE 1-1 TERNANA-TERAMO 3-0 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020)C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati,in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A CLICCA QUI PER LEGGERELE NOTIZIE DEL GIRONE AC girone B TRIESTINA-FERMANA 3-1 MATELICA-CESENA 2-2 MODENA-SUDTIROL 1-2 FERALPISALO-PADOVA 3-1 RAVENNA-SAMBENEDETTESE 1-1 VIRTUS VERONA-MANTOVA 1-1 VIS PESARO-CARPI 3-2C girone C CATANIA-TURRIS 0-0 FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0 CASERTANA-BARI 0-2 CATANZARO-CAVESE 2-1 MONOPOLI-VIBONESE 2-0 PAGANESE-BISCEGLIE 1-1 TERNANA-TERAMO 3-0 Leggi su Calcio24.com

Esordio positivo per l'Orlandina che mette KO il Monferrato si prepara ad affrontare Tortona CAPO D’ORLANDO (ME) – Inizia con una vittoria il campionato di Serie A2 dell’Orlandina Basket che, all’esor ...

Serie A, la classifica dopo Napoli-Milan

Come cambia la classifica di Serie A dopo il match di questa sera tra Napoli e Milan, vinto per 3-1 in trasferta dai rossoneri.

