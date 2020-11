Palermo | certezza Marconi | l’ex Monza si prende la difesa rosanero

Leggi su mediagol

(Di domenica 22 novembre 2020) Ivanpilastro delladel, allarme Peretti rientrato: Boscaglia incrocia le dita, il difensore prova a recuperareIl difensore centralein questa prima parte di stagione è stato uno dei più impiegati dal tecnico Boscaglia dopo Alberto Pelagotti. L'exè sceso in campo in ben sette occasioni su nove gare disputate, è diventato l'uomo simbolo e saltato per infortunio solo i match contro Avellino e Bisceglie. Il trentunenne, come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', è riuscito are le redini della retroguardia di Boscaglia, nelle gare in cui è stato assente la squadra ha subito 2 reti eccezion fatta per la gara di Teramo doveera in campo. Ha cambiato spesso compagno di reparto ...