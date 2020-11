"Morata era a un passo dal Barcellona", in Spagna svelata l'incredibile mossa di mercato (Di domenica 22 novembre 2020) Barcellona - Prima del suo ritorno alla Juventus , con prestito oneroso di circa 10 milioni e un diritto riscatto fissato a 45, Morata è stato ad un passo dal Barcellona . Lo ha riportato il Cadena ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020)- Prima del suo ritorno alla Juventus , con prestito oneroso di circa 10 milioni e un diritto riscatto fissato a 45,è stato ad undal. Lo ha riportato il Cadena ...

Prima del suo ritorno alla Juventus, con prestito oneroso di circa 10 milioni e un diritto riscatto fissato a 45, c'era stato un possibile affare tra i blaugrana e l'Atletico Madrid che non si è poi ...

