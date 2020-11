Miranda Kerr: “Katy Perry è adorabile, Orlando è fortunato!” (Di domenica 22 novembre 2020) Durante un’intervista l’ex angelo di Victoria’s Secret Miranda Kerr ha detto di essere molto felice che il suo ex marito Orlando Bloom abbia trovato una compagna tanto fantastica come la cantante Katy Perry, che gli ha appena dato una figlia. Quando le famiglie allargate funzionano: Miranda Kerr, top model ed ex angelo di Victoria’s Secret, ha appena riferito durante il talk show dell’attrice Drew Barrymoore di apprezzare la fidanzata del suo ex marito Orlando Bloom. Lei è l’esplosiva Katy Perry che lo scorso agosto lo ha reso padre di una figlia, Daisy Dove Bloom. Anche Miranda Kerr e Orlando Bloom durante i loro sei anni d’amore hanno avuto un figlio, Flynn Christopher Blanchard Bloom, che oggi ha ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 22 novembre 2020) Durante un’intervista l’ex angelo di Victoria’s Secretha detto di essere molto felice che il suo ex maritoBloom abbia trovato una compagna tanto fantastica come la cantante Katy, che gli ha appena dato una figlia. Quando le famiglie allargate funzionano:, top model ed ex angelo di Victoria’s Secret, ha appena riferito durante il talk show dell’attrice Drew Barrymoore di apprezzare la fidanzata del suo ex maritoBloom. Lei è l’esplosiva Katyche lo scorso agosto lo ha reso padre di una figlia, Daisy Dove Bloom. AncheBloom durante i loro sei anni d’amore hanno avuto un figlio, Flynn Christopher Blanchard Bloom, che oggi ha ...

Durante un’intervista l’ex angelo di Victoria’s Secret Miranda Kerr ha detto di essere molto felice che il suo ex marito Orlando Bloom abbia trovato una compagna tanto fantastica come la cantante Katy ...

