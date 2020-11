Michael J. Fox svela come reagì sua moglie alla sua diagnosi di Parkinson (Di domenica 22 novembre 2020) Michael J. Fox ha saputo di essere malato di Parkinson ormai molti anni fa e recentemente ha ricordato la reazione della moglie alla notizia, commuovendosi fino alle lacrime. Sono passati quasi 30 anni dal giorno in cui la star di Ritorno al Futuro Michael J. Fox ha dovuto comunicare a sua moglie che era affetto dal morbo di Parkinson, scoperta fatta a soli 29 anni, ma il ricordo della reazione di Tracy Pollan è ancora viva nella sua mente, tanto da commuoverlo profondamente. come vediamo in questo video, Michael J. Fox ha rilasciato un'intervista a Today ricordando quel momento molto forte di 30 anni fa, quando l'attore ha dovuto comunicare alla moglie Tracy Pollan di essere affetto dal morbo di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 novembre 2020)J. Fox ha saputo di essere malato diormai molti anni fa e recentemente ha ricordato la reazione dellanotizia, commuovendosi fino alle lacrime. Sono passati quasi 30 anni dal giorno in cui la star di Ritorno al FuturoJ. Fox ha dovuto comunicare a suache era affetto dal morbo di, scoperta fatta a soli 29 anni, ma il ricordo della reazione di Tracy Pollan è ancora viva nella sua mente, tanto da commuoverlo profondamente.vediamo in questo video,J. Fox ha rilasciato un'intervista a Today ricordando quel momento molto forte di 30 anni fa, quando l'attore ha dovuto comunicareTracy Pollan di essere affetto dal morbo di ...

