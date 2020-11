La Roma batte il Parma 3-0: la squadra giallorossa vola al secondo posto in classifica (Di domenica 22 novembre 2020) La Roma vince allo stadio Olimpico contro il Parma, con un netto 3-0. Le reti tutte nel primo tempo portano la firma di Borja Mayoral e la doppietta di Mkhitaryan. La squadra della capitale vola momentaneamente al secondo posto alle spalle del Sassuolo, in attesa della sfida del San Paolo che vedrà affrontarsi Napoli e Milan. Il Parma invece rimane fermo a quota sei punti a solo un punto di distacco dalla zona retrocessione. La Roma scende allo Stadio Olimpico con il lutto al braccio per la scomparsa della leggenda giallorossa Dino Da Costa avvenuta il 10 Novembre scorso. La squadra allenata da Paulo Fonseca arriva a questa sfida con numerosi indisponibili: Dzeko, Kumbulla e Fazio che sono ancora positivi al tampone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Lavince allo stadio Olimpico contro il, con un netto 3-0. Le reti tutte nel primo tempo portano la firma di Borja Mayoral e la doppietta di Mkhitaryan. Ladella capitalemomentaneamente alalle spalle del Sassuolo, in attesa della sfida del San Paolo che vedrà affrontarsi Napoli e Milan. Ilinvece rimane fermo a quota sei punti a solo un punto di distacco dalla zona retrocessione. Lascende allo Stadio Olimpico con il lutto al braccio per la scomparsa della leggendaDino Da Costa avvenuta il 10 Novembre scorso. Laallenata da Paulo Fonseca arriva a questa sfida con numerosi indisponibili: Dzeko, Kumbulla e Fazio che sono ancora positivi al tampone ...

