Juventus, Lapo Elkann: “Cristiano Ronaldo via dalla Juve? Per me…” (Di domenica 22 novembre 2020) Le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo sono aumentate negli ultimi tempi. Il fuoriclasse portoghese è stato accostato alle sue ex squadre, Manchester Unitede Real Madrid, ma anche al PSG in Francia. Paratici ieri ha parlato della sua situazione, togliendolo dal mercato, e per molti tifosi non ci sono dubbi sulla sua permanenza. Anche ieri Ronaldo è stato decisivo con una doppietta, e dai suoi gol passa molto dell’intera stagione della Juventus. In collegamento durante la trasmissione 90° Minuto su Rai Sport, interrogato sulla questione, Lapo Elkann si è espresso sul futuro di Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Le voci su un possibile addio di Cristianosono aumentate negli ultimi tempi. Il fuoriclasse portoghese è stato accostato alle sue ex squadre, Manchester Unitede Real Madrid, ma anche al PSG in Francia. Paratici ieri ha parlato della sua situazione, togliendolo dal mercato, e per molti tifosi non ci sono dubbi sulla sua permanenza. Anche ieriè stato decisivo con una doppietta, e dai suoi gol passa molto dell’intera stagione della. In collegamento durante la trasmissione 90° Minuto su Rai Sport, interrogato sulla questione,si è espresso sul futuro di Cristiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato,Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE: ...

zazoomblog : Juventus-Napoli Lapo Elkann: «Le regole valgono per tutti» - #Juventus-Napoli #Elkann: #regole… - MassafraD : @90minutoRai Prima complimenti esagerati e pieni di ossequio, poi via liberi tutti pur di attaccare la Juventus. Ma… - kalopsiha : e quando userò la foto di taemin e lapo elkann come santino a ogni partita di ucl della juventus - zazoomblog : Juventus Lapo Elkann raccoglie fondi contro il covid-19 - #Juventus #Elkann #raccoglie #fondi - Vinili61 : Complimenti, grande.Lapo, l’unico degli Agnelli a ricordare Edoardo: come suo zio, è stato escluso dalla Juventus,… -