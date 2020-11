Irpinia | novanta secondi per perdere il futuro

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Domenica 23 novembre 1980, ore 19 e 34.90e il mondo da allora in poi per migliaia di persone non sarebbe mai più stato uguale a prima.Uguale solamente a qualche minuto prima.Una frattura nell’anima, più che nella faglia nella terra, avrebbe accompagnato e tutt’ora accompagna le loro vite.In 90un passato fatto di condivisioni, sacrifici, emozioni, viene raso al suolo insieme a tante case. Il mostro, come lo chiamano ancora alcuni, si portò via interi paesi.Portò via, insieme alle mura, anche l’intimo, il più personale che nessuna ricostruzione avrebbe mai più riconsegnato. Famiglie si separarono, amici si persero, sogni si infransero.Il mostro non si era preso solo il passato, aveva annullato anche il.Esisteva solo il presente fatto di macerie materiali e umane. Ilera diventata una ...