Il sindaco di Crotone ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - È ancora l'allerta maltempo a Crotone e lo sarà per tutta la giornata. Il comune invita la cittadinanza a "restare a casa per la propria sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso e di pronto intervento". Ma in buona parte del Sud Italia resta alta l'attenzione. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta rossa su tutta la fascia ionica. Un centinaio le famiglie Crotonesi ancora evacuate dalle proprie abitazioni e ospitato in strutture turistiche. A preoccupare maggiormente è l'ingrossamento del fiume Esaro, tenuto costantemente sotto controllo dai tecnici. Si tratta del corso d'acqua che attraversa alcuni quartieri popolari del capoluogo Crotone, come Fondo Gesù e San Francesco, dove nell'alluvione del 1996, che provocò anche sei vittime, si verificarono i danni. Le precipitazioni hanno ingrossato ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - È ancora l'allerta maltempo ae lo sarà per tutta la giornata. Il comune invita la cittadinanza a "restare aper la propria sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso e di pronto intervento". Ma in buona parte del Sud Italia resta alta l'attenzione. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta rossa su tutta la fascia ionica. Un centinaio le famigliesi ancora evacuate dalle proprie abitazioni e ospitato in strutture turistiche. A preoccupare maggiormente è l'ingrossamento del fiume Esaro, tenuto costantemente sotto controllo dai tecnici. Si tratta del corso d'acqua che attraversa alcuni quartieri popolari del capoluogo, come Fondo Gesù e San Francesco, dove nell'alluvione del 1996, che provocò anche sei vittime, si verificarono i danni. Le precipitazioni hanno ingrossato ...

infoitinterno : METEO - Esonda l'Esaro a Crotone, a rischio altri due corsi d'acqua; il Sindaco: 'Rimanete a casa' - VELOSPORT1960 : Il sindaco all'Adnkronos: 'La città è in ginocchio' - VELOSPORT1960 : Voce all'Adnkronos: 'La sola buona notizia è che non ci sono dispersi' - Simone55555r : Il sindaco di crotone ha invitato i cittadini a non uscire di casa.come se prima dell'alluvione già non lo sapessero. - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Nubifragio su Crotone: disagi e allagamenti | Il sindaco: 'Non uscite' | Nuova allerta rossa per domenica -