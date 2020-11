Highlights e gol Napoli-Milan 1-3: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 22 novembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Napoli-Milan, posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-21. Al San Paolo di Napoli il Milan conquista tre punti grazie a uno strepitoso Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta. Lo svedese incanta ma nel finale di gara preoccupa i Milanisti per un sospetto infortunio. Tris in pieno recupero calato dal giovane Jens Petter Hauge. Per il Napoli a segno solamente Dries Mertens, da annotare anche l’espulsione rifilata a Bakayoko. TABELLINO E PAGELLE – Napoli-Milan 1-3 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Glicon le azioni salienti di, posticipo dell’ottava giornata del campionato di-21. Al San Paolo diilconquista tre punti grazie a uno strepitoso Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta. Lo svedese incanta ma nel finale di gara preoccupa iisti per un sospetto infortunio. Tris in pieno recupero calato dal giovane Jens Petter Hauge. Per ila segno solamente Dries Mertens, da annotare anche l’espulsione rifilata a Bakayoko. TABELLINO E PAGELLE –1-3 SportFace.

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - sportli26181512 : Liverpool-Leicester 3-0: Nel match valido per la nona giornata della Premier League, netta vittoria interna per il… - infoitsport : Highlights Roma-Parma 3-0: Video Gol 8ª Giornata di Serie A - infoitsport : Udinese-Genoa 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A - Pino__Merola : Udinese-Genoa 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A -