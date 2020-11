Gp Portogallo | Oliveira re nella sua Portimao

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 novembre 2020) Miguelfa il bis sul circuito di casa di. Il portoghese vince il Gp di casa in sella alla KTM Tech3 e conquista il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto tre mesi fa in Stiria. Alle sue spalle Franco Morbidelli perde solo all'ultimo giro la sfida con Jack Miller per il secondo gradino del podio. L'italobrasiliano però è vicecampione, mentre la Ducati (sesta con Andrea Dovizioso) vince il titolo Costruttori precedendo la Suzuki. Mala la Yamaha con Valentino Rossi che chiude con un dodicesimo posto la sua carriera da "ufficiale".Intanto, Ducati si affida ai social per salutare Andrea Dovizioso, all'ultima gara col team di Borgo Panigale dopo otto stagioni in sella alla Desmosedici. "Non dimenticheremo mai i grandi momenti vissuti insieme in questi anni, sei stato il pilota di maggior successo in Ducati - si legge nel post -. ...