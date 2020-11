Gattuso: “Ibra amico per sempre. E’ più forte ora che 12 anni fa” (Di lunedì 23 novembre 2020) Rino Gattuso ha voluto dedicare un pensiero al grande momento di Zlatan Ibrahimovic:“Sarà sempre un amico. Non gli ho detto nulla, è impressionante vederlo giocare. Forse è più forte adesso rispetto a 10-12 anni fa. Quando perdo mi brucia, non amo perdere. Lo chiamerò con calma”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Rinoha voluto dedicare un pensiero al grande momento di Zlatan Ibrahimovic:“Saràun. Non gli ho detto nulla, è impressionante vederlo giocare. Forse è piùadesso rispetto a 10-12fa. Quando perdo mi brucia, non amo perdere. Lo chiamerò con calma”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

