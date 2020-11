Berlusconi “Collaboriamo con il Governo se garantisce gli autonomi”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci possono essere due Italie, una che si salva, l’altra – quella del lavoro autonomo – che deve cavarsela da sola, oppure viene lasciata affondare. Anche perchè l’una senza l’altra a lungo andare non regge. Quello che chiediamo ale alla maggioranza è di sanare questa disparità, garantendo al lavoro autonomo, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, alle partite Iva, tutta la tutela necessaria, non una tantum ma in modo strutturale. E’ una delle condizioni per votare insieme i prossimi «discostamenti» di bilancio”. Lo scrive il leader di Forza Italia Silvioin una lettera al Corriere della Sera.“Questo si ottiene in vari modi, primo fra tutti il semestre bianco fiscale: la sospensione di tutti i pagamenti verso lo Stato per queste categorie almeno fino al 31 marzo 2021. Ma naturalmente questo non ...