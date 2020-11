Benevento | Inzaghi | «Ci trattano come retrocessi | ma ora siamo salvi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Filippoha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. SQUADRA FANTASTICA – «Orgoglioso di questi ragazzi, sono fantastici. Prima di questa partita non ci davano scampo e invece abbiamo fatto un’impresa e dimostrato il nostro carattere. Con me hanno fatto 46 partite e ne avranno sbagliate 2». SALVEZZA – «Guardando la classifica saremmoe invece cituttigià. Con lo Spezia abbiamo perso male ma questo non può cancellare le altre ottime prestazioni nonostante le sconfitte e i punti». Leggi su Calcionews24.com