Ascolti tv sabato 21 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens (Di domenica 22 novembre 2020) Ascolti tv sabato 21 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 novembre 2020? Ieri sera è andata in onda la finale Ballando con le stelle, mentre su Canale 5 la semifinale di Tu si que vales. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 21 novembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 21 novembre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 SE CERCHI ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020)tv212020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,212020? Ieri sera è andata in onda la finalecon le, mentre su Canale 5 la semifinale di Tu si que. Ma chi ha totalizzato i maggioritv212020? Di seguito tutti i dati.tv 212020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 SE CERCHI ...

reportrai3 : Grazie a tutti. #Report ha totalizzato il 13.3% di ascolti e circa 3.4 milioni di telespettatori medi. Grazie per l… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2575 — Ascolti da domenica 15 a sabato 21 novembre 2020: ritorno in calo per Bull e… - _portamivia_ : Non male. Le previsioni erano più alte ma, considerando che il sabato è giornata particolare per gli ascolti che no… - LauraBini11 : #BallandoConLeStelle ~ e soprattutto xké questo programma è una girandola di emozioni per me, esattamente come 'San… - mari_como85 : RT @reportrai3: Grazie a tutti. #Report ha totalizzato il 13.3% di ascolti e circa 3.4 milioni di telespettatori medi. Grazie per la passio… -