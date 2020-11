Zidane | “Meritavamo molto di più per lo sforzo fatto Oggi due punti persi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pari contro il Villarreal:“meritavamodi più.Il cambio di Mariano Diaz? Non giocava datempo ed era esausto.Isco vorrebbe lasciare il Real? Non parliamo di cosa c’è dietro. Isco è qui e basta.abbiamo perso due. I miei giocatori devono essere ringraziati per loche hanno, ma mi dà fastidio il pareggio come risultato finale”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.