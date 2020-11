Terreno sprofonda a causa delle forti piogge | paura in Calabria

Ultime Notizie dalla rete : Terreno sprofonda

ragusah24.it

L'Europa deve tenere sotto controllo la pandemia di Covid-19 anche per non sprofondare in una ulteriore crisi economica e dare così ...Lo dice il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario D’Asta, dopo avere preso atto che la città è stata classificata soltanto al 100esimo posto nella classifica 2020 di Ecosistema urbano. “Lo stato ...