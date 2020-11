«Tale e Quale Show» | Carlo Conti torna in tv per la finale | «Mi manca un po’ il fiato»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 21 novembre 2020) Nessun sorriso a mascherare le difficoltà. Carlo Conti, che venerdì sera, guarito dal Coronavirus, è tornato in televisione per condurre l’appuntamento canonico con Tale e Quale Show, ha ammesso quanto duro sia stato riprendere il ruolo di sempre. «È un onore e un piacere per me essere tornato in questo studio. Non potevo mancare per l’ultima puntata, nonostante le mille difficoltà e il periodo particolare», ha cominciato Conti, che causa Covid-19 è stato ricoverato in ospedale, in Toscana, «Mi manca un po’ il fiato», ha aggiunto poi, a chiusura di una puntata, l’ultima per lo show, vinta da Lida Schillaci. https://twitter.com/taleequaleshow/status/1329893500985495554