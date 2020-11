Pensioni dicembre 2020: accredito INPS in anticipo per la tredicesima (Di sabato 21 novembre 2020) Pensioni dicembre 2020: anticipato l’accredito INPS anche per la tredicesima Di questi tempi, ancora tristemente segnati dalle limitazioni imposte dalla pandemia, fare una fila alla Posta, soprattutto ad una certa età, non è l’operazione più sicura del mondo. Per questo motivo l’l’Istituto Nazionale della Prevenzione Sociale, già dallo scorso dicembre, ha deciso di anticipare l’accredito delle Pensioni di qualche giorno, così da permettere un afflusso scaglionato agli uffici postali. Ebbene, l’INPS ha fatto sapere che questo accadrà anche per quanto riguarda la tredicesima 2020. Da mercoledì 25 novembre sarà possibile ritirare la pensione seguendo il criterio dell’ordine alfabetico. ... Leggi su notizieora (Di sabato 21 novembre 2020): anticipato l’anche per laDi questi tempi, ancora tristemente segnati dalle limitazioni imposte dalla pandemia, fare una fila alla Posta, soprattutto ad una certa età, non è l’operazione più sicura del mondo. Per questo motivo l’l’Istituto Nazionale della Prevenzione Sociale, già dallo scorso, ha deciso di anticipare l’delledi qualche giorno, così da permettere un afflusso scaglionato agli uffici postali. Ebbene, l’ha fatto sapere che questo accadrà anche per quanto riguarda la. Da mercoledì 25 novembre sarà possibile ritirare la pensione seguendo il criterio dell’ordine alfabetico. ...

