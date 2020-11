Ordine d’arrivo slalom Levi, sci alpino: risultati e classifica. Vlhova vince davanti a Shiffrin. Curtoni 11ma, Brignone out (Di sabato 21 novembre 2020) Petra Vlhova ha vinto lo slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Lo slovacca si è imposta sul pendio finlandese: già in testa al termine della prima manche, la fuoriclasse ha giganteggiato anche nella seconda e ha sconfitto la statunitense Mikaela Shiffrin per appena 18 centesimi. Petra Vlhova colleziona il 18mo successo nel massimo circuito itinerante, ma festeggia anche l’americana che tornava in gara dopo 300 giorni di assenza. L’austriaca Katharina Liensberger ha completato il podio (terza a 0.57), tutte le altre ragazze ha chiuso a oltre un secondo di distacco. La migliore italiana è stata Irene Curtoni (11ma a 2.28). Marta Bassino si ferma in 18ma posizione dopo il nono posto della prima e perde così ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Petraha vinto lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Lo slovacca si è imposta sul pendio finlandese: già in testa al termine della prima manche, la fuoriclasse ha giganteggiato anche nella seconda e ha sconfitto la statunitense Mikaelaper appena 18 centesimi. Petracolleziona il 18mo successo nel massimo circuito itinerante, ma festeggia anche l’americana che tornava in gara dopo 300 giorni di assenza. L’austriaca Katharina Liensberger ha completato il podio (terza a 0.57), tutte le altre ragazze ha chiuso a oltre un secondo di distacco. La migliore italiana è stata Irenea 2.28). Marta Bassino si ferma in 18ma posizione dopo il nono posto della prima e perde così ...

