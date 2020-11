Liga 2020/2021: il Siviglia vince in casa contro il Celta Vigo (Di sabato 21 novembre 2020) Il Siviglia sconfigge per 4-2 il Celta Vigo nel match valido per la decima giornata di Liga 2020/2021. I padroni di casa hanno sbloccato il punteggio al 5? con la rete di Jules Kounde. Gli ospiti hanno pareggiato con Iago Aspas (10?), per poi passare in vantaggio al 36? con la rete di Nolito. Il Siviglia è riuscito a pareggiare nei minuti di recupero (45’+3?) con il colpo di testa di Youssef En Nesry per il 2-2 che manda le squadre negli spogliatoi. Punteggio che rimane bloccato per gran parte del secondo tempo, con il Siviglia che torna in vantaggio nei minuti finali. Prima arriva la rete di Sergio Escudero dal limite dell’area (86?) e subito dopo quella di Munir El Haddadi (87?) per il conclusivo 4-2. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Ilsconfigge per 4-2 ilnel match valido per la decima giornata di. I padroni dihanno sbloccato il punteggio al 5? con la rete di Jules Kounde. Gli ospiti hanno pareggiato con Iago Aspas (10?), per poi passare in vantaggio al 36? con la rete di Nolito. Ilè riuscito a pareggiare nei minuti di recupero (45’+3?) con il colpo di testa di Youssef En Nesry per il 2-2 che manda le squadre negli spogliatoi. Punteggio che rimane bloccato per gran parte del secondo tempo, con ilche torna in vantaggio nei minuti finali. Prima arriva la rete di Sergio Escudero dal limite dell’area (86?) e subito dopo quella di Munir El Haddadi (87?) per il conclusivo 4-2. SportFace.

DIRETTA: Atletico Madrid-Barcellona LIVE! Prepartita e formazioni

