La conduttrice si prepara per The Voice

(Di sabato 21 novembre 2020) Antonella Clerici è stata ospite a Tale e Quale Show, ma non è andata benissimo Tale e Quale Show, gaffe di Antonella Clerici: Carlo Conti la riprende su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : conduttrice prepara

Velvet Gossip

Domani sarà Gigi D’Alessio l’ospite di Antonella Clerici in collegamento da casa per E’ sempre mezzogiorno, per la prima ricetta della puntata del 16 novembre. “Domani a mezzogiorno ci sarà il mio ami ...