Inter-Torino, Conte deciso: “Ci sono cose che all’esterno non capiscono. Eriksen? Ha avuto tante occasioni, ecco la mia idea” (Di sabato 21 novembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa.Alla vigilia dell'incontro di Serie A contro il Torino, match valido per l'ottava giornata del campionato di massima serie, il tecnico dei nerazzurri è stato protagonista del consueto incontro con i giornalisti specializzati.Inter-Torino, tegola in casa granata: un altro giocatore positivo al Covid-19, sono tre gli indisponibili"Sappiamo i pregi e i difetti, cose che dall’esterno non si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare dei giudizi. Per il resto possiamo anche essere orgogliosi di questo: essere considerati i più competitivi, in un anno, nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Antonioin conferenza stampa.Alla vigilia dell'incontro di Serie A contro il, match valido per l'ottava giornata del campionato di massima serie, il tecnico dei nerazzurri è stato protagonista del consueto incontro con i giornalisti specializzati., tegola in casa granata: un altro giocatore positivo al Covid-19,tre gli indisponibili"Sappiamo i pregi e i difetti,che dnon si riescono a capire. Per il resto dobbiamo pensare a noi stessi, mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto da chi viene chiamato a dare dei giudizi. Per il resto possiamo anche essere orgogliosi di questo: essere considerati i più competitivi, in un anno, nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in ...

