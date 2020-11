sportli26181512 : Incubo Barcellona: ko con l'Atletico Madrid e -9! Piqué infortunato: Brutta sconfitta per i blaugrana, che perdono… - biagio4658 : @EltonHolyStarr Si è principalmente quello il problema, oltre alla prestazione che è quella che è fa impressione ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Barcellona

Il Posticipo

Una folle uscita quasi a centrocampo di Ter Stegen decisiva in negativo per il Barcellona: Ferreira-Carrasco regala il successo all'Atletico Madrid ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...