Impresa sportiva a Caronno | runner percorre in un giorno tutta la città per beneficenza

"Every Single Street Bistari Bistari": è il nome di una originale iniziativa del caronnese Lorenzo Catti, 31 anni, esperto runner che quest'oggi sta percorrendo a tappe tutte le strade di Caronno, Pertusella e Bariola. Obiettivo: raccogliere fondi per un ospedale del Nepal. "Il Covid, purtroppo, non ci dà tregua e sono tornate tutte le restrizioni

