«Grande Fratello Vip», Selvaggia Roma contro tutti (pure troppo) (Di sabato 21 novembre 2020) Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con lo scopo, pressoché dichiarato, di smuovere acque paludate perché nuove dinamiche ne potessero affiorare. Ma il «come» ha dovuto inventarlo da sé. E il risultato, all’interno di un programma che continua, ciecamente, ad allungarsi, è stato (di nuovo) volgare. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con lo scopo, pressoché dichiarato, di smuovere acque paludate perché nuove dinamiche ne potessero affiorare. Ma il «come» ha dovuto inventarlo da sé. E il risultato, all’interno di un programma che continua, ciecamente, ad allungarsi, è stato (di nuovo) volgare.

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Ufficiale! L'avventura di Grande Fratello VIP continua... anche a Natale, a Capodanno, all'Epifania... e fino ai pr… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - AnnaP1953 : RT @GiuseppePalma78: Il declino di una civiltà passa anche da qui. Del resto, se il premier è consigliato da un ex Grande Fratello, ormai t… - VanityFairIt : Prima, ha dato della cornuta alla fidanzata di #EnockBalotelli, poi ha criticato #ElisabettaGregoraci, che… -