Esce il Monopoly dedicato a Bergamo | assembramenti per acquistarlo

Monopoly ha voluto omaggiare Bergamo con un'edizione speciale: parte dei ricavati della vendita saranno devoluti in beneficenza, ma i cittadini di Bergamo hanno generato moltissime polemiche sui social. Bergamo è stata una delle città italiane più colpite dal Coronavirus. Per rilanciare l'immagine della città, anche dal punto di vista turistico, Monopoly ha deciso di dedicare completamente a Bergamo un'edizione

Sono state alcune foto e un video rilanciati sui social a scatenare le furiose polemiche. Protagonisti la nuova versione del famoso gioco da tavola Monopoli e un centro commerciale di Bergamo. Gli ‘im ...

Code e assembramenti all’Iper di Seriate dove ieri, venerdì 20 novembre, sono arrivate le nuove edizioni a tiratura limitata del Monopoly ...

