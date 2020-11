Dazn non funziona, i social si scatenano: ecco cosa succede (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Problemi per Dazn nella trasmissione di Juventus Cagliari, sfida di Serie A. Ma che cosa succede? ecco la situazione nei dettagli. Dopo la pausa per le Nazionali, è tornato finalmente il campionato di Serie A. La sfida serale è quella tra Juventus e Cagliari, con i bianconeri che cercano un successo per non perdere troppo Leggi su youmovies (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Problemi pernella trasmissione di Juventus Cagliari, sfida di Serie A. Ma chela situazione nei dettagli. Dopo la pausa per le Nazionali, è tornato finalmente il campionato di Serie A. La sfida serale è quella tra Juventus e Cagliari, con i bianconeri che cercano un successo per non perdere troppo

Corriere : Dazn non funziona? L'errore 10 000 000 e i problemi della piattaforma - ilpost : Il servizio di streaming DAZN non sta funzionando per molti utenti - Adnkronos : #JuveCagliari, #Dazn non funziona e Twitter esplode - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: Dazn non funziona. Impossibile per molti vedere Juve-Cagliari - mick2585 : @DAZN_IT Non va!!!!! Vergogna!!! #juvecagliari -