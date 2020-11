Cucine nascoste | viaggio nei ristoranti del futuro

Leggi su panorama

(Di sabato 21 novembre 2020) Gli esperti le chiamano dark kitchen. In realtà di «oscuro» hanno soltanto il nome. Si tratta di laboratori di gastronomia super sofisticati che producono piatti per locali più o meno stellati e anche per le catene di food delivery. Ecco i più famosi. Se sei il proprietario di dieci, è meglio avere 10 pasticceri che fanno il tiramisù in ognuna delle tueo un solo pasticcere che in una sola cucina sovraintende a tutti i tuoi tiramisù? Oppure: non hai ristorante e non vuoi averlo, ma hai attrezzato un laboratorio, dove si producono piatti descritti e ordinati online e consegnati con il delivery secondo le tue ricette o secondo le ricette di altri che te le hanno appaltate. Sono formule diverse che spesso la gente sovrappone e confonde perché la fisicità, anche quella dei luoghi, è un concetto oggi sempre più sfumato. Nel primo caso si ...