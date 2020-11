Corona virus: Italia, 791746 attualmente positivi a test (+14570 in un giorno) con 49261 decessi (692) e 539524 guariti (19502). Totale di 1380531 casi (34767) Dati della protezione civile: effettuati 237225 tamponi (Di sabato 21 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 791746 attualmente positivi a test (+14570 in un giorno) con 49261 decessi (692) e 539524 guariti (19502). Totale di 1380531 casi (34767) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 237225 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 21 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(692) e).di) proviene da Noi Notizie..

