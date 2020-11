Carolyn Smith danza a Ballando con le Stelle 2020 per il suo compleanno (Di sabato 21 novembre 2020) Carolyn Smith è già stata ballerina per una notte di Ballando con le Stelle 2020, ma ha scelto di fare la doppietta. A pochi passi dall’ultimo step del programma, la nota guida della giuria ha scelto di ritornare in pista per festeggiare il suo compleanno. Carolyn Smith ha compiuto 60 anni lo scorso 16 novembre: una bella parentesi tecnica, che però potrebbe spingere la Presidentessa fra le critiche di alcuni concorrenti. In passato infatti ha avuto da ridire più volte con Costantino della Gherardesca. Carolyn Smith pronta per la danza a Ballando con le Stelle 2020 Carolyn Smith è una giudice severa sotto molti punti ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)è già stata ballerina per una notte dicon le, ma ha scelto di fare la doppietta. A pochi passi dall’ultimo step del programma, la nota guida della giuria ha scelto di ritornare in pista per festeggiare il suoha compiuto 60 anni lo scorso 16 novembre: una bella parentesi tecnica, che però potrebbe spingere la Presidentessa fra le critiche di alcuni concorrenti. In passato infatti ha avuto da ridire più volte con Costantino della Gherardesca.pronta per lacon leè una giudice severa sotto molti punti ...

