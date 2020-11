Capua: "Vaccinazioni di massa nei cinema e teatri vuoti". Anec: "No, grazie" (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - Usare cinema e teatri chiusi per la pandemia come luoghi in cui somministrare i vaccini: è la proposta avanzata dalla virologa Ilaria Capua in un intervento sul Corriere della sera, spiegando che già ci sono le giuste modalità di ingresso, gli spazi e l'elettricità necessaria per i congelatori. A suo avviso è urgente comprendere che "stiamo per intraprendere, e non solo in Italia, la più grande e complicata campagna di vaccinazione mai affrontata dal genere umano", ha avvertito, "dobbiamo immunizzare il prima possibile alcune categorie di persone tra cui gli operatori sanitari ed i lavoratori essenziali, le persone a rischio di sviluppare la forma grave". "Esiste un problema reale di distribuzione e stoccaggio a basse temperature con delle notevoli complessità logistiche", ha aggiunto, se fosse confermato "da un'unica fiala o ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - Usarechiusi per la pandemia come luoghi in cui somministrare i vaccini: è la proposta avanzata dalla virologa Ilariain un intervento sul Corriere della sera, spiegando che già ci sono le giuste modalità di ingresso, gli spazi e l'elettricità necessaria per i congelatori. A suo avviso è urgente comprendere che "stiamo per intraprendere, e non solo in Italia, la più grande e complicata campagna di vaccinazione mai affrontata dal genere umano", ha avvertito, "dobbiamo immunizzare il prima possibile alcune categorie di persone tra cui gli operatori sanitari ed i lavoratori essenziali, le persone a rischio di sviluppare la forma grave". "Esiste un problema reale di distribuzione e stoccaggio a basse temperature con delle notevoli complessità logistiche", ha aggiunto, se fosse confermato "da un'unica fiala o ...

