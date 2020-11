Bundesliga 2020 2021 | frenata Lipsia | 1-1 con l’Eintracht

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Ilfrena ancora. Dopo il successo per 3-0 sul Friburgo che aveva scacciato il campanello d’allarme aperto con il ko contro il Moenchengladbach, la formazione di Nagelsmann non va oltre l’1-1 al Deutsche Bank Park contro un Eintracht che per 15? accarezza l’idea del ritorno alla vittoria nell’appuntamento più difficile dopo un digiuno di quattro partite. La formazione casalinga ha sbloccato il risultato al 43? un gol di Barkok nato sugli sviluppi di un calcio piazzato e di una dormita difensiva degli ospiti: N’Dicka scodella una palla in area da centrocampo, Barkok si fionda su una palla vagante, entra in area e batte Gulacsi. A risolvere qualche problema di troppo alci pensa Poulsen che al 57? sfrutta un cross di Angelino per mettere in rete con una grande zampata di destro. SportFace.