Agenzia_Ansa : #Pompei La storia dei due fuggiaschi i cui corpi sono stati ritrovati intatti raccontati dalla giornalista #ANSA Si… - ilpost : A Pompei sono stati trovati dei nuovi resti umani - 4thdoctor_scarf : RT @ilpost: A Pompei sono stati trovati dei nuovi resti umani - RobertoRenga : RT @ilpost: A Pompei sono stati trovati dei nuovi resti umani - fulviagr : RT @ilpost: A Pompei sono stati trovati dei nuovi resti umani -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei sono

I corpi pressoché integri di due uomini, un 40enne avvolto in un mantello di lana e il suo schiavo, sono stato trovati a Pompei. A vederli sembra che il tempo non sia mai passato: "Una scoperta eccezi ...Scoperta sensazionale a Pompei, dove dagli scavi sono emersi i corpi integri di due fuggiaschi: un quarantenne signore di rango avvolto in un caldo mantello di lana e il suo giovane schiavo in tunica, ...