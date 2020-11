A Fiumicino scoperto un giro di licenze Ncc false | coinvolte 7 cooperative

Leggi su dire

(Di sabato 21 novembre 2020) ROMA – La Polizia di Stato di Fiumicino ha scoperto un vasto traffico di licenze contraffatte, relative a lussuose autovetture utilizzate per il servizio di noleggio con conducente (Ncc), regolarmente immatricolate presso la locale Motorizzazione. La Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, che da mesi stava conducendo le indagini, ha scoperto falsi NCC, tra le aree dei Castelli Romani ed il litorale romano (Ladispoli e Fiumicino) sequestrato 35 carte di circolazione, abbinate ad altrettante auto immatricolate per il servizio di noleggio con conducente, e denunciato per falso e ricettazione gli intestatari delle licenze, gli autisti coinvolti ed i responsabili di sette Cooperative, di cui sei con sede a Roma e una nel Comune di Fiumicino.