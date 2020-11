Tommaso Zorzi cotto di Enrico Nigiotti: “è bono”, la risposta del cantante è… (Di venerdì 20 novembre 2020) L’entrata di Giacomo Urtis all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha creato scompiglio. Il chirurgo delle star ha voluto sondare i gusti di Tommaso Zorzi in fatto di uomini, che ha prontamente risposto. Urtis ha infatti chiesto con quale cantante italiano avrebbe voluto fidanzarsi e, senza neanche pensarci, il rampollo milanese ha tuonato: “Nigiotti“. Tuttavia, il cantante livornese ha condiviso la clip incriminata, rispondendo, a sua volta, a Zorzi. Ecco cosa ha scritto. Tommaso Zorzi non è di certo uno che le manda a dire. Apprezzato per la sua schiettezza, l’influencer è stato stuzzicato da Giacomo Urtis. Conscio del fatto che il rampollo milanese gli avrebbe risposto senza troppi giri di parole, il chirurgo gli ha posto una domanda un po’ ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) L’entrata di Giacomo Urtis all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha creato scompiglio. Il chirurgo delle star ha voluto sondare i gusti diin fatto di uomini, che ha prontamente risposto. Urtis ha infatti chiesto con qualeitaliano avrebbe voluto fidanzarsi e, senza neanche pensarci, il rampollo milanese ha tuonato: ““. Tuttavia, illivornese ha condiviso la clip incriminata, rispondendo, a sua volta, a. Ecco cosa ha scritto.non è di certo uno che le manda a dire. Apprezzato per la sua schiettezza, l’influencer è stato stuzzicato da Giacomo Urtis. Conscio del fatto che il rampollo milanese gli avrebbe risposto senza troppi giri di parole, il chirurgo gli ha posto una domanda un po’ ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - ex_smiles : RT @aurs___: Ma seriamente viviamo in un mondo in cui c’è gente che da il palo a Tommaso Zorzi? #gfvip - freetwoforce : RT @_imeli: stefania: 'chissà se tommaso vorrà essere ancora mio amico dopo questa rivelazione' tommaso: 'dai amore magari se lo guardi con… - zazoomblog : GfVip Tommaso Zorzi svela la sua cotta: è un ex cantante di “Amici” - #GfVip #Tommaso #Zorzi #svela #cotta: -