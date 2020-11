Tale e quale show, il Torneo: Jessica Morlacchi è Lara Fabian (video e gallery) (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti (che ha condotto da casa) in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto vedere anche Jessica Morlacchi nei panni di Lara Fabian, con il brano “Adagio”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Jessica ha dimostrato di avere una grande voce, anche questa sera. Un Talento che con la sua simpatia ha portato divertimento e bravura al programma. Potete vedere l’esibizione di Jessica Morlacchi di stasera nel video ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti (che ha condotto da casa) in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto vedere anchenei panni di, con il brano “Adagio”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance.ha dimostrato di avere una grande voce, anche questa sera. Unnto che con la sua simpatia ha portato divertimento e bravura al programma. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel...

