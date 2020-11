Supercoppa Italiana 2020, designata sede e data della sfida tra Juventus e Napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Nell’ultimo decennio, la sfida tra Juventus e Napoli è divenuta una classica del calcio italiano. Spesso, bianconeri e partenopei hanno dato vita a match emozionanti, giocandosi traguardi importanti, tra scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Purtroppo, l’incontro di andata previsto per il 4 ottobre scorso non si è disputato per le note vicissitudini legate alla mancata partenza alla volta di Torino da parte del Napoli, situazione che avrebbe poi portato al 3-0 a tavolino a favore dei campioni d’Italia. L’ultima partita che si è gioctaa tra Juventus e azzurri, risale al 17 giugno, quando allo stadio Olimpico di Roma, i campani vinsero la Coppa Italia ai danni proprio della Vecchia Signora, consentendo loro l’accesso alla ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Nell’ultimo decennio, latraè divenuta una classica del calcio italiano. Spesso, bianconeri e partenopei hanno dato vita a match emozionanti, giocandosi traguardi importanti, tra scudetto, Coppa Italia e. Purtroppo, l’incontro di anprevisto per il 4 ottobre scorso non si è disputato per le note vicissitudini legate alla mancata partenza alla volta di Torino da parte del, situazione che avrebbe poi portato al 3-0 a tavolino a favore dei campioni d’Italia. L’ultima partita che si è gioctaa trae azzurri, risale al 17 giugno, quando allo stadio Olimpico di Roma, i campani vinsero la Coppa Italia ai danni proprioVecchia Signora, consentendo loro l’accesso alla ...

