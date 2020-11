(Di venerdì 20 novembre 2020)- Tra le tante indiscrezioni non veritiere che si erano sparse sul web a proposito di, la più curiosa chiamava in causa Paulo: c'è chi giurava che fosse stato l'allenatore a ...

OfficialASRoma : Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma Clicca qui per leggere la notizia… - DiMarzio : #ASRoma | Scelto il nuovo direttore sportivo: Tiago Pinto del #Benfica - corgiallorosso : Nel mondo di #Pinto. Famiglia, tifo italiano: #Roma, ecco #Tiago - sportli26181512 : #Roma, Tiago Pinto e il retroscena sulla telefonata a Fonseca: Il nuovo dirigente giallorosso ha avuto ieri un coll… - salvione : Roma, Tiago Pinto e il retroscena sulla telefonata a Fonseca -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

TIAGO PINTO FONSECA ROMA – Tiago Pinto è il nuovo general manager della Roma. E per Fonseca non poteva esserci notizia migliore. Il tecnico portoghese, spesso messo in discussione da inizio stagione, ...La Roma del futuro prende corpo La scelta non è semplicemente coraggiosa. Dan Fredkin ha ribaltato le priorità e le gerarchie della Roma. Assumendo un direttore generale sui generis, Tiago Pinto, ha f ...