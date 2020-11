Piero Di Lorenzo annuncia le dosi per il nostro Paese previste per inizio 2021 (Di venerdì 20 novembre 2020) Vaccino anti-Covid, Irbm: “Consegna 2 milioni dosi in Italia a gennaio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Vaccino anti-Covid, Irbm: “Consegna 2 milioniin Italia a gennaio” su Notizie.it.

angy_cocco : @Corriere E quando Piero di Lorenzo diceva che tanto due componenti su 3 erano già stati ampiamente testati sull'uo… - Marco_Piso_71 : @GeraldAmico @realvarriale @Vivo_Azzurro @robymancio @RaiSport @RaiUno @Raiofficialnews Di Lorenzo il 'Magnifico' c… - Piero_Strada : RT @vignettisti: Procede intanto il sequel sui #commissari per la sanità in #Calabria e sono molte le similitudini coi disegni del ponte su… - ninja2475 : RT @araujopampanin: Berardi meglio di Insigne, sia mai dirlo. E comunque siamo passati da 10 come Baggio Del Piero Totti a Lorenzo Insigne,… - Rafael76r : @CozAndrea No,non è riduttivo,Insigne è unico nel modo di giocare,tecnica superiore,uno dei più bravi in Europa,for… -