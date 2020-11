Oasi Zegna | regala un albero al futuro

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) C’è un posto in Piemonte che se non ci sei mai stato, fatichi a immaginarlo. Si raggiunge velocemente dalla pianura, giusto un po’ di tornantoni per arrampicarsi in cima, poi il panorama ti lascia a bocca aperta, con l’occhio libero di spaziare dal Monviso alle Alpi liguri e un maestoso mantello verde adagiato tutto intorno. L‘Oasi Zegna è un’area naturale ad accesso libero nel biellese e abbraccia per circa 100 Km2 lo spazio compreso tra la Valle Cervo e Trivero, dove ancora oggi è attivo il lanificio fondato da Ermenegildo Zegna, l’imprenditore filantropo che intorno agli anni ’30 del secolo scorso aveva avviato un processo di valorizzazione ambientale a dir poco visionario, considerati i tempi.