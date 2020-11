Napoli, test Covid-19 “sospesi”: quando la solidarietà rafforza la sanità in Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) Da un lato, una politica sanitaria pubblica coordinata a livello nazionale, dall’altro, la gestione e un bilancio che rientrano nelle competenze delle regioni. In Italia lo screening di massa si scontra con i limiti di un sistema decentralizzato e di forti disparità, soprattutto a scapito delle regioni meridionali, mentre il Paese si trova ad affrontare la seconda ondata del coronavirus. Risultato: molti Italiani si trovano senza test, soprattutto nei quartieri popolari, visto che i prezzi possono raggiungere i 60/80 euro nei laboratori privati. Quindi nel centro di Napoli, alcune associazioni offrono test ai residenti ad un prezzo contenuto, o addirittura gratis in una Chiesa del quartiere sanità. Prove “sospese” in modalità caffè “Il tampone solidale è un tampone che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 novembre 2020) Da un lato, una politica sanitaria pubblica coordinata a livello nazionale, dall’altro, la gestione e un bilancio che rientrano nelle competenze delle regioni. Inlo screening di massa si scontra con i limiti di un sistema decentralizzato e di forti disparità, soprattutto a scapito delle regioni meridionali, mentre il Paese si trova ad affrontare la seconda ondata del coronavirus. Risultato: moltini si trovano senza, soprattutto nei quartieri popolari, visto che i prezzi possono raggiungere i 60/80 euro nei laboratori privati. Quindi nel centro di, alcune associazioni offronoai residenti ad un prezzo contenuto, o addirittura gratis in una Chiesa del quartiere. Prove “sospese” in modalità caffè “Il tampone solidale è un tampone che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli test Riapertura scuola, camper all’Ospedale del Mare farà i test Covid a studenti e prof Fanpage.it Lo Smi: ‘A Napoli i medici di base sono in prima linea nella lotta al covid’

In una nota la segreteria Aziendale dello Smi Asl Napoli 1 centro sottolinea che in questo momento drammatico, definito come il peggiore dal dopoguerra ad oggi, i medici di base sono in prima linea a ...

Covid a Napoli, ecco i «medici solidali» in aiuto dei pazienti dimenticati

Medici e infermieri in prima linea non solo negli ospedali ma anche nelle case dei pazienti e se possibile anche da remoto, perché nelle emergenze il camice non va tolto mai. Ed ...

