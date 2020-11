LIVE Moto3 | GP Portogallo DIRETTA | Tony Arbolino | parte la missione mondiale con le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GP– Appuntamenti week-end Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio del, ultimo atto della2020. Con ancora negli occhi le emozioni vissute nel doubleheader di Valencia, i giovani centauri del Motosi preparano a scendere in pista sull’inedito circuito di Portiamo. Tutto è pronto per incoronare il campione 2020 nell’impianto che pochi mesi fa ha accolto per la prima volta la F1. Dopo tredici interessantissimesono tre i piloti che si contendono il. Alla vigilia della finale, lo spagnolo Albert Arenas ...