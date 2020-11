LIVE Moto3 | GP Portogallo DIRETTA | scatta la FP1 15 minuti supplementari per tutti

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 10.01 I piloti scendono in pista per la prima sessione. 10.00 Bandiera verde! Inizia la FP1 9.56 I piloti si preparano a scendere in pista per una sessione che durerà 55. Gli organizzatori hanno preso questa decisione per permettere ai piloti per prendere confidenza con il circuito. 9.55 Il sole splende a Portimao. La temperatura dell’aria è di 17 gradi, 16 quelli dell’asfalto. 9.51 La graduatoria della2020 dopo il doubleheader spagnolo di Valencia: 1 Albert ARENAS KTM SPA 170 2 Ai OGURA Honda JPN 162 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159 4 Jaume MASIA Honda SPA 140 5 Celestino VIETTI KTM ITA 137 6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134 7 John MCPHEE Honda GBR 124 8 Darryn BINDER KTM RSA ...