Jole Santelli e il tumore? Calabresi responsabili delle loro scelte | L' orrore umano del grillino Morra Salvini | Vomitevole | via subito

Il grillino Nicola Morra, Jole Santelli e il cancro: una gaffe disastrosa. E il centrodestra chiede le dimissioni immediate del presidente della commissione Antimafia, con Matteo Salvini della Lega che parla di "parole vomitevoli". Intervistato da Radio Capital, Morra parla dell'arresto di Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, di Forza Italia. "Tallini è stato il più votato nel collegio di Catanzaro, se non il più votato in Calabria. È la dimostrazione che ogni popolo ha la classe politica che si merita". Poi passa alla Santelli, la governatrice forzista scomparsa drammaticamente un mese fa, per un malore in casa: "Sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave ...

