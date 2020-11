Italia sul plateau, ora non può sbagliare (Di venerdì 20 novembre 2020) Nessuno spostamento di fascia di rischio, le regioni potrebbero mantenere il “colore” che gli è stato assegnato fino agli inizi di dicembre. Solo allora, numeri del contagio e dei ricoveri e diffusione del virus permettendo, si dovrebbe procedere a un allentamento delle misure per consentire gli acquisti e magari un Natale con meno restrizioni. È la strategia del ministro della Salute Roberto Speranza, che, stando a quanto risulta ad HuffPost, sarebbe intenzionato a non modificare la cartina di rischio del Paese così come è stata definita. Il quadro emerso dalle analisi della Cabina di regia sulla base dei dati riferiti alla settimana dal 9 al 15 novembre, è in miglioramento, il plateau si avvicina e per ora strette o allentamenti ulteriori possono aspettare. Unica deroga - come anticipato da HuffPost - la firma dell’ordinanza, prevista per la serata, per ratificare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Nessuno spostamento di fascia di rischio, le regioni potrebbero mantenere il “colore” che gli è stato assegnato fino agli inizi di dicembre. Solo allora, numeri del contagio e dei ricoveri e diffusione del virus permettendo, si dovrebbe procedere a un allentamento delle misure per consentire gli acquisti e magari un Natale con meno restrizioni. È la strategia del ministro della Salute Roberto Speranza, che, stando a quanto risulta ad HuffPost, sarebbe intenzionato a non modificare la cartina di rischio del Paese così come è stata definita. Il quadro emerso dalle analisi della Cabina di regia sulla base dei dati riferiti alla settimana dal 9 al 15 novembre, è in miglioramento, ilsi avvicina e per ora strette o allentamenti ulteriori possono aspettare. Unica deroga - come anticipato da HuffPost - la firma dell’ordinanza, prevista per la serata, per ratificare ...

