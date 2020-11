In Campania 4.200 positivi (rapporto del 15,2%) e 1.400 guariti (Di venerdì 20 novembre 2020) Bollettino coronavirus in Campania del 20 novembre 2020 positivi del giorno: 4.226 di cui: Asintomatici: 3.633 Sintomatici: 593Tamponi del giorno: 27.649 Totale positivi: 129.502 Totale tamponi: 1.383.104 ?Deceduti: 25 Totale deceduti: 1.217 guariti: 1.395 Totale guariti: 29.293 ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 201 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 2.244 * Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Bollettino coronavirus indel 20 novembre 2020del giorno: 4.226 di cui: Asintomatici: 3.633 Sintomatici: 593Tamponi del giorno: 27.649 Totale: 129.502 Totale tamponi: 1.383.104 ?Deceduti: 25 Totale deceduti: 1.217: 1.395 Totale: 29.293 ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 201 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 2.244 * Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Campania 200 COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus: online il bando della protezione civile per reperire 200 medici

online il bando per 450 medici volontari da destinare alla Campania Condividi 20 novembre 2020 E' online sul sito della Protezione civile il bando per reperire 200 medici che saranno a disposizione ...

Covid, De Luca: Campania zona rosè. Tante polemiche e ora scarsi controlli. Poi attacca Di Maio e de Magistris

In Campania zona rossa? Abbiamo istituito una zona rosé. Ironizza così Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza Covid. Il presidente della Campania si ri ...

