Genova: bisognosi in fila per la mensa vengono multati (Di venerdì 20 novembre 2020) Alcuni poveri, in fila per la mensa, sono stati multati: accade a Genova, in via Pré, ed è polemica A Genova, in via Prè, alcuni bisognosi in fila alla mensa dei poveri sono stati multati per aver creato assembramenti contro le disposizioni previste dal Dpcm. I vigili avrebbero agito dopo la segnalazione dei residenti e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Alcuni poveri, inper la, sono stati: accade a, in via Pré, ed è polemica A, in via Prè, alcuniinalladei poveri sono statiper aver creato assembramenti contro le disposizioni previste dal Dpcm. I vigili avrebbero agito dopo la segnalazione dei residenti e L'articolo proviene da YesLife.it.

Fef58 : RT @francescatotolo: #Genova: in coda per avere un pasto alla mensa per i bisognosi sono stati multati perché non mantenevano il distanziam… - rrico_e : RT @francescatotolo: #Genova: in coda per avere un pasto alla mensa per i bisognosi sono stati multati perché non mantenevano il distanziam… - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: #Genova: in coda per avere un pasto alla mensa per i bisognosi sono stati multati perché non mantenevano il distanziam… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: In coda per avere un pasto alla mensa per i bisognosi sono stati multati perché non mantenevano il distanziamento e alcu… - giovannella58 : RT @francescatotolo: #Genova: in coda per avere un pasto alla mensa per i bisognosi sono stati multati perché non mantenevano il distanziam… -