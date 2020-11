Ferrovie: sciopero generale proclamato da sindacati autonomi mercoledì 25 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020)da alcune sigle sindacali autonome unonazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno

FirenzePost : Ferrovie: sciopero generale proclamato da sindacati autonomi mercoledì 25 novembre - puglianotizie24 : Ferrovie del Sud Est: mercoledì 25 novembre sciopero di 4 ore - brindisilibera : New post (FERROVIE DEL SUD EST: MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE SCIOPERO DI 4 ORE) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (FERROVIE DEL SUD EST: MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE SCIOPERO DI 4 ORE) has been published on Brindisi Libera -… - rep_bari : Trasporti, il 25 novembre 4 ore di sciopero alle Ferrovie Sud Est [aggiornamento delle 12:01] -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie sciopero Sciopero treni e mezzi 23 ottobre 2020 FS News Ferrovie: sciopero generale proclamato da sindacati autonomi mercoledì 25 novembre

ROMA – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di mercoledì 25 novembre ...

Atac, mercoledì un altro sciopero: a rischio bus, metro e tram

Ancora uno sciopero dei trasporti a Roma in piena emergenza Covid-19. Mercoledì 25 novembre il trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8.30 alle ...

ROMA – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di mercoledì 25 novembre ...Ancora uno sciopero dei trasporti a Roma in piena emergenza Covid-19. Mercoledì 25 novembre il trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8.30 alle ...