Crotone-Lazio, Stroppa: “Apprezzo Inzaghi, ha dato identità ai biancocelesti. Immobile? Ho la mia idea” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Crotone affronterà domani, alle ore 15.00, la Lazio allo stadio "Ezio Scida".Giornata di preparazione per il tecnico rossoblù Giovanni Stroppa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara proprio contro i biancocelesti:"La Lazio è una delle squadre più complete del campionato. Hanno idee precise e apprezzo Inzaghi per l'identità che ha dato, sta facendo cose straordinarie. Palleggiano bene e sanno anche giocare in verticale e a campo aperto: di sicuro è tra le squadre più forti del campionato. Con Inzaghi ci ho anche giocato insieme - ha aggiunto - ed ho avuto la fortuna di vederlo in questo calcio, sta dimostrando quanto di buono ha fatto in questi anni".Il Crotone si riaffaccia alla Serie A dopo due ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilaffronterà domani, alle ore 15.00, laallo stadio "Ezio Scida".Giornata di preparazione per il tecnico rossoblù Giovanni, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara proprio contro i:"Laè una delle squadre più complete del campionato. Hanno idee precise e apprezzoper l'che ha, sta facendo cose straordinarie. Palleggiano bene e sanno anche giocare in verticale e a campo aperto: di sicuro è tra le squadre più forti del campionato. Conci ho anche giocato insieme - ha aggiunto - ed ho avuto la fortuna di vederlo in questo calcio, sta dimostrando quanto di buono ha fatto in questi anni".Ilsi riaffaccia alla Serie A dopo due ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Tamponi Lazio: doppia sessione, secondo test a mezzanotte Esami stamattina e poi in nottata a Crotone per i biancocelesti - infoitsport : LIVE - Crotone-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) - infoitsport : Lazio, Cagni: «Crotone difende male, ma occhio a Simy. Luis Alberto? Ai tempi dei social sono cose che succedono» - sportli26181512 : #Lazio, primo volo con il nuovo aereo: I biancocelesti sono partiti da Fiumicino con il mezzo personalizzato: direz… - Frankiessl1900 : #Lazio Dieci partite in un mese, da sabato 21 a novembre a mercoledì 23 dicembre, un mese , due giorni e un’intera… -